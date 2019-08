Polizei konnte mehrere Diebe ausfindig machen

Jugendliche Diebe bzw. Vandalen in St. Anton am Arlberg

Ähnliche Szenen spielten sich am Mittwoch in St. Anton am Arlberg ab. Bei der Polizei wurde der Diebstahl eines E-Bikes und die Beschädigung von zwei Motorrädern angezeigt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Durch umfangreiche Ermittlungen konnten zwei einheimische Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren als Tatverdächtige ausgeforscht werden.