Wirtin warnt vor Betrüger: „Er will nur euer Geld“

Monika Klug, resolute Gastwirtin in Edelschrott, geriet ins Visier eines gerissenen Betrügers, doch am Ende war der Kriminelle der Dumme. Nun möchte die Weststeirerin alle ihre Berufskollegen vor den miesen Tricks der Täter warnen, die mit gestohlenen Kreditkarten zahlen. Der „Krone“ erzählt sie ihren Fall in allen Details.