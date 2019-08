Steirische „Omas“ machen Wahlkampf

„Spaziergänge“ an den kommenden Samstagen

Weil sie nicht tatenlos zusehen wollen, werden die „Omas“ in den nächsten Wochen Wahlkampf machen. Und zwar im Rahmen von „Spaziergängen“ in der steirischen Landeshauptstadt: „Wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen“, erklärt Wieser.