Brügge darf Wochenendspiel verschieben, LASK nicht

Die österreichische Fußball-Bundesliga bezeichnete die Verschiebung des Meisterschaftsspiels von Club Brügge als bedenklich. „Das widerspricht dem Fairnessgedanken und der Wettbewerbsgleichheit, für die sich die europäischen Ligen in den vergangenen Monaten verstärkt auch öffentlich ausgesprochen haben“, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.