Schmuckräuber unterwegs: Goldketten im Visier

Erinnerungen werden wach! Vor ziemlich genau zwei Jahren sorgte in Graz ein Schmuckräuber für Aufsehen, der es ausschließlich auf ältere Damen abgesehen hatte. Der Rumäne wurde dank einer eingerichteten SOKO gefasst und sitzt in Haft. Jetzt könnte in der Landeshauptstadt ein Trittbrettfahrer am Werk sein