Verdächtiger bleibt in U-Haft: Geständnis fehlt

Die 31-jährige, dreifache Mutter war in der Nacht auf Samstag tot in ihrer Badewanne in einem Mehrparteienhaus in Feffernitz, Gemeinde Paternion (Bezirk Villach-Land) gefunden worden. Nachbarn hatten gegen 1.15 Uhr Alarm geschlagen, weil sie Lärm gefolgt von Stille vernahmen. Der Verdächtige wurde am Sonntag festgenommen, der erste Verdacht hat sich inzwischen offenbar erhärtet. Am Montag wurde die Verhängung der U-Haft beantragt, am Dienstag folgte das Landesgericht diesem Ansinnen der Anklagebehörde. Ob der 35-Jährige der Vater des ungeborenen Kindes ist, wird mittels DNA-Abgleich geklärt.