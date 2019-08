Drogenlenker wollte Harntest überlisten

Er wusste schon, dass er bei einem Drogentest auffliegen würde. Deshalb hatte ein 19-jähriger Autofahrer aus Taufkirchen an der Pram sich schon darauf vorbereitet, den Harntest zu überlisten und künstlichen Urin dabei. Doch in Passau hatte er Pech, denn die Polizei schickte ihn zur Blutabnahme und da schlug der Test an.