E-Scooter dürfen künftig deutsche Busspuren nutzen

Scheurer will die Straßenverkehrsordnung gehörig auf den Kopf stellen: „Für die Mobilität der Zukunft“ soll die Novelle Fahrgemeinschaften und neuartigen Fahrzeugen wie E-Rollern Vorteile bringen. Für diese soll die Busspur geöffnet werden. Für Radfahrer sollen neue Verkehrszeichen eingeführt werden: Der Rechtsabbiegepfeil nur für Pedalritter ermöglicht vielleicht in Kürze die Weiterfahrt auf der Kreuzung auch bei roter Ampel. Ein Verbotsschild für das Überholen von Zweirädern ist ebenfalls geplant. Der Verkehrsminister will Radfahrern auch das Nebeneinanderfahren erlauben, sofern der Verkehr dadurch nicht behindert wird. Ziel ist die Erhöhung der Sicherheit für die sportlichen Verkehrsteilnehmer.