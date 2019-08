Die Bürger in Oetz fühlen sich verschaukelt

„Blöd ist, wenn eine Studie genau das Gegenteil von dem erzählt, was man vorher selbst groß in die Welt hinausposaunt hat“, ortet Alexander Wolf von der BI eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was versprochen wird und dem, was die Zukunft realistisch bringen wird. Im Juni wurde nämlich von Tourismusverband und Bergbahnen die Mobilitätsstrategie „Ötztal 2030“ präsentiert. In zehn Jahren wolle man den Talverkehr um 30 Prozent verringern. Wolf: „Jeder weiß, dass dies absurd ist. Bettenanzahl und Bevölkerung steigen, natürlich wird der Verkehr zunehmen.“ Das Land Tirol spreche in seinen Prognosen davon, dass die Zunahme bis 2030 rund 30 Prozent ausmachen werde.