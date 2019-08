Zwei Soldaten bei Flugshow in den Tod gestürzt

Dutzende Meter in die Tiefe gestürzt

Auf einem Video (siehe oben), das im Internet verbreitet wurde, ist zu sehen, wie das Seil plötzlich reißt - und die beiden Männer Dutzende Meter in die Tiefe stürzen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Präsident Duque kündigte eine schnelle Aufklärung durch das Verteidigungsministerium an.