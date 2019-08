Lehrer bediente sich am Konto einer Grazer Schule

Schon seit einigen Monaten laufen die Ermittlungen gegen einen 56 Jahre alten Mann, der in einer Grazer Schule unterrichtet: Er erstattete im November des vergangenen Jahres selbst Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Graz. Der Grund: Er gab an, an die 100.000 Euro aus der Schulkassa entnommen und in die eigene Tasche gesteckt zu haben.