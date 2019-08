Auto wurde nach Unfall in Acker geschleudert

Der Unfall ereignete sich auf einer Kreuzung in Haslach an der Stiefing. Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz fuhr in den Kreuzungsbereich ein und dürfte laut Polizei einen von links kommenden Wagen übersehen haben. Dieses Fahrzeug wurde von einem 33-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung gelenkt, am Rücksitz befanden sich dessen 33-jährige Frau und deren gemeinsamer acht Monate alter Sohn. Der Pkw landete durch die Wucht des Anpralls in einem Acker.