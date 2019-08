Jugend überwindet Grenzen

Für einige Tage haben neun Nachwuchsflorianis aus Memmingen und vier aus Litzelsdorf ihre gemeinsamen Zelte aufgeschlagen. Die bayrischen Kameraden sind heuer das zweite Mal im Südburgenland zu Gast. „Wir waren mit ihnen im Feuerwehrmuseum, am Neusiedler See und haben eine Schnitzeljagd veranstaltet“, erzählt Kommandant-Stellvertreter Christoph Gerger. Das lässt die Jugendlichen sogar aufs Handy vergessen. „Sie bekommen ihr Smartphone nur eine Stunde am Tag und geben es auch freiwillig wieder her“, sagt Gerger.