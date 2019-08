Osaka nächste Woche wieder Nummer 1 der Welt

In der Tennis-Weltrangliste der Damen kommt es wieder zu einem Führungswechsel. Nach der aktuellen Nummer 1 Ashleigh Barty scheiterte beim WTA-Turnier in Toronto am Freitag auch Karolina Pliskova (WTA-3.) frühzeitig. Damit steht fest, dass Naomi Osaka nächste Woche auf den Thron zurückkehren wird.