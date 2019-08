Messer-Mann im Blutrausch: 4 Tote in Kalifornien

Kurz nach 16 Uhr (Ortszeit) erhielt die Notrufzentrale die Meldung über einen Raubüberfall in einem Apartement-Komplex. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Ein Überfall folgte auf den anderen. An den Tatorten attackierte der 33-Jährige jeden, der ihm in die Quere kam. Nach einem Angriff auf einen Sicherheitsmann verfügte der Täter dann sogar noch über eine Faustfeuerwaffe, wie die Polizei erklärte.