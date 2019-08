Austrias K.-o.-Könige bitten zur „Arena-Premiere“

Neues Spiel, neues Glück! Mit diesem Motto geht die Austria heute (20.30 Uhr) in das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Apollon Limassol. Erstmals tritt Violett in der neuen Generali-Arena an, nach sechs Jahren Pause wird in Favoriten wieder Europacup gespielt. Trainer und Kapitän sind optimistisch