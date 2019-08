„Dumbo“ dreht bald seine Runden im Wohnzimmer

Die neue Nostalgie

Das Remake orientiert sich lose an dem ursprünglichen Animationsklassiker, die Änderungen fallen echten Fans durchaus auf. So ist es dieses Mal nicht der Alkohol, der Dumbo „rosa Elefanten“ sehen lässt, sondern übergroße Seifenblasen. Unter der Rubrik „schlechter Einfluss“ mussten auch die Krähen verschwinden, die Dumbo im Original seine Feder schenken. Die Krähen fielen bereitrs im 1941er Original unangenehm durch rassistische Stereotype auf und wurden deshalb im Remake kurzerhand komplett gestrichen.



Dafür gibt es nun mit menschlichen Charakteren wie dem Kriegsveteranen Holt Farrier und seinen Kindern gute Reflexionsfiguren in einer durchaus bunten, manchmal verwirrenden Filmwelt. Charismatische Luftakrobatinnen und herzliche Zirkusdirektoren füllen den Film, der das Potenzial zum neuen Klassiker hat, mit Spaß und Spannung aus.