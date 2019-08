Heidi und Tom gaben sich auf Capri das Jawort

Die Tage davor waren von zahlreichen Andeutungen gekennzeichnet. So waren Heidi und Tom immer wieder Weiß gekleidet, mal unter Zitronenbäumen im Restaurant, mal am Pool. Unter eines der Fotos auf Instagram schrieb Klum: „WORKING ON TAN AND WEDDING/TO DO LIST“ - also etwa: Ich arbeite an meiner Bräune und an der Hochzeits-To-Do-Liste. Zu der dreitägigen Hochzeitsparty rund um die eigentliche Trauung wurden diverse A-Promis eingeladen, wie etwa Designer Wolfgang Joop und Sänger Sascha.