Gelber Enzian am Acker: Pilotversuch in Galtür

18.000 Heilpflanzen

Nun stehen Lorenz und Wendelin Juen, Fachbereichsleiter für Spezialkulturen in der Kammer, mitten im Feld. Um sie herum 18.000 Heilpflanzen, deren Wurzeln nicht nur für den in der Gegend so beliebten Enzian-Schnaps die bitter-süße Essenz liefern. Auch in der Pharmazie gilt der Gelbe Enzian als Wundermittel, etwa für Magen- und Darmbeschwerden. „Für Tirols Bauern sind solche Spezialkulturen ein interessantes Erwerbsfeld“, spricht Juen von hoher Wertschöpfung. Die Ernte von einem 1000 Quadratmeter großen Feld kann zwischen 30.000 und 90.000 Euro bringen.