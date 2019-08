Venezuelas Industrieminister auf US-Fahndungsliste

Die USA haben den venezolanischen Industrieminister Tareck el Aissami wegen Drogenhandels zur Fahndung ausgeschrieben. Die Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE setzte den engen Vertrauten von Staatschef Nicolas Maduro am Mittwoch auf ihre Liste der meistgesuchten Verbrecher. Er sei in den Schmuggel von mehreren Tonnen Rauschgift nach Mexiko und in die USA verwickelt.