Anabolika-Netzwerk: Polizei verhaftet Österreicher

Familie übernahm Versand

Konkret sprechen die griechischen Behörden von einer jungen Frau (27), deren Bruder und der Mutter, die im Familienbetrieb in den eigenen vier Wänden nahe Athen das zugelieferte Rohmaterial versandfertig zusammenstellten, verpackten und schließlich an die angegebenen Adressen verschickten. Und dies hauptsächlich an Kunden aus der Bodybuilder-Szene in Österreich und Deutschland.