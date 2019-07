Mercedes benennt Laudas Nachfolger im Aufsichtsrat

Lauda, der am 20. Mai dieses Jahres im Alter von 70 Jahren starb, hatte den Aufsichtsrat des Mercedes-Teams seit 2012 geführt. Der Wiener war maßgeblich an der Verpflichtung des Briten Lewis Hamilton beteiligt, der im Silberpfeil inzwischen vier seiner fünf WM-Titel gewann. Lauda hielt auch zehn Prozent der Anteile am Mercedes-Team. Weitere Eigentümer sind der Daimler-Konzern mit zuletzt 60 Prozent und Teamchef Wolff mit 30 Prozent. Noch ist offiziell offen, was mit den Anteilen von Lauda passiert.