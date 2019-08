Helge Schneider: 47 Minuten neuer Quatsch

Seinen Flügel, den er vor einiger Zeit verkaufen wollte, um von dem Erlös eine Konditorei zu eröffnen, habe er sich wieder zurückgeholt, erzählt Schneider. „Den habe ich vermisst.“ Es ist ein Kommen und Gehen im Instrumenten-Sammelsurium des großen Komikers. Er müsse nun schnell ins Musikgeschäft, sagt Schneider am Ende des Gesprächs. Was umtauschen. Und sich umschauen, für seine nächste Tour. Im Oktober schaut er jedenfalls auch wieder in Österreich vorbei: am 23. Oktober in der Grazer Helmut List Halle, am 24. und 25. Oktober in der Wiener Stadthalle, tags darauf im Salzburger Kongress und schließlich am 27. Oktober im Innsbrucker Kongress. Karten und weitere Infos gibt es unter www.helge-schneider.de.