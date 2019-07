Donau-Unglück: Schiffskapitän erneut in Haft

Yuriy C. war zunächst wegen fahrlässige Gefährdung im Wasserverkehr mit massenhafter Todesfolge verhaftet worden. Wegen seiner späteren Freilassung gegen Kaution und Auflagen klagten die Staatsanwälte vor dem Obersten Gerichtshof. Dieser stellte am Montag fest, dass die vom zuständigen Gericht verfügte Freilassung nicht rechtens gewesen sei. Nun ist C. wieder in Untersuchungshaft.