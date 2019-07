Oldtimer von Verstorbenem aus Tiefgarage gestohlen

Gefälschte Kaufverträge vorgelegt

Anschließend verfrachtete der 38-Jährige die Fahrzeuge in seine eigene Garage. Bei einer Hausdurchsuchung am 28. Jänner wurden die Autos dort sichergestellt. Der Tatverdächtige stritt jedoch ab, die Oldtimer gestohlen zu haben. Stattdessen präsentierte er den Beamten Kaufverträge, die sich jedoch jetzt als gefälscht herausstellten. Zudem widersprach sich der Mann in seinen Aussagen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt, zeigte sich bislang nicht geständig.