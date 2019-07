Hochwasser in Salzburg: Lage entspannt sich

Der flächendeckend starke Regen seit Sonntagabend hat im Bundesland Salzburg für zahlreiche Hochwassereinsätze gesorgt (im Video oben sehen Sie Aufnahmen aus Mittersill im Pinzgau). Der Wasserstand der Salzach legte in der Landeshauptstadt um drei Meter zu. In Rußbach im Tennengau musste in der Früh Zivilschutzalarm ausgerufen werden. Der Bach im Ortszentrum war bis zu einem Meter über die Ufer getreten, die wichtigste Straße in die Gemeinde wurde zum Teil weggespült. Mittlerweile hat sich die Situation glücklicherweise im ganzen Bundesland entspannt.