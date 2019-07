Skandal in OÖ: Wenn Ärzte zu Tätern werden

Seit Ende Jänner sitzt der beschuldigte und zum Teil geständige Mediziner in Wels in Oberösterreich in Untersuchungshaft. Er gibt an, seine „Untersuchungen“ im Anal- und Genitalbereich seien medizinisch notwendig gewesen. Ein Gutachten sagt das Gegenteil. Währenddessen wird die Zahl der Opfer immer größer.