IHS-Chef: „Brauchen Masterplan für Fachkräfte“

Die Lage am heimischen Jobmarkt hat sich in den letzten zwei Jahren wieder etwas entspannt. Seit ihrem Rekordhoch von 9,1% in den Jahren 2015 und 2016 ist die Arbeitslosenquote wieder auf 7,7 Prozent gefallen und nähert sich der 7-Prozent--Marke. Die Kehrseite der Medaille: Heimische Unternehmen klagen wie nie zuvor über den Fachkräftemangel. Und dieses Problem dürfte sich in den nächsten Jahren noch verschärfen.