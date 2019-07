Diese Singles wollen sich im Sommer neu verlieben

Manfred, 63, Sinabelkirchen (Stmk.), Bio-Unternehmer: „Kumpeltyp mit etwas zu viel auf den Rippen“

Er wirkt wie ein großer knuffiger Teddybär! Und lustig ist er auch! Was trefflich gut zu seinem Beruf passt: Manfred ist mit den Bio-Wurstwaren aus dem Familienbetrieb immer wieder auf heimischen Bauernmärkten unterwegs. „Bitte erwähnen Sie, dass man mich jeden Freitag von 8 bis 17 Uhr bei unserem Stand am Südtiroler Platz in Wien kennenlernen kann.“ Okay, machen wir hiermit! Manfred sieht sich als „treuen Beziehungsmenschen und Kumpeltyp mit etwas zu viel auf den Rippen“, Seine Zukünftige darf denn auch schlank bis leicht mollig sein, und mit ihm gemeinsam Kabarett, Konzerte, Kurzurlaube und viele gute Gespräche genießen. Am Ende will er mit treuherzigem Blick noch etwas Wichtiges loswerden: „Wissen Sie, ich bin nicht gern allein.“