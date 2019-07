Trinkwasser in Großbuch bei Klagenfurt verschmutzt

Die Bewohner der 18 Häuser im Polantalweg von Großbuch bei Wölfnitz wurden am Freitag persönlich von der Verunreinigung verständigt. Für die nächsten Tage sollte das Wasser nur abgekocht getrunken werden. „Diese Vorsichtsmaßnahme wird sofort getroffen. Wir machen im Jahr an die 400 Kontrollen. Da wird auch die kleinste Verunreinigung festgestellt“, erklärt Harald Raffer, Sprecher der Stadtwerke Klagenfurt. Nach der Ursache für die erhöhte Keimzahl der Druckerhöhungsanlage in Großbuch wird fieberhaft gesucht. „Wir versuchen natürlich, die Ursache so schnell wie möglich zu finden“, so Raffer. Das Wasserversorgungsnetz der Stadtwerke hat in Klagenfurt eine Länge von 565,6 Kilometern. 98 Prozent der Klagenfurt werden mit Wasser der Stadtwerke versorgt. Überprüfungen stehen an der Tagesordnung. Die Qualität ist sehr gut.