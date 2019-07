Kogler will „System vom Kopf auf Füße stellen“

„Kein Steuergeld in die fossile Vergangenheit“

Geld für „Zukunftsinvestitionen“ könnte laut Kogler aus den im Verkehrsbereich vorgesehenen „Fehlinvestitionen“ kommen. Derzeit seien Investitionen im Ausmaß von 13 Mrd. Euro für Projekte in das hochrangige Straßennetz oder in Autobahnen vorgesehen. „Da brauchen wir einen Planungsstopp, eine Nachdenkpause“, forderte Kogler. In einem zweiten Schritt müssten dort die Milliarden rausgezogen und dann in den öffentlichen Verkehr investiert werden. „Kein Steuergeld in die fossile Vergangenheit“, mahnte Kogler und nannte als Beispiel etwa die geplante Waldviertelautobahn. Diese etwa fünf Milliarden müssten stattdessen in den öffentlichen Verkehr investiert werden. In bereits aktuelle Projekte soll aber nicht eingegriffen werden, erklärte der Grünen-Bundessprecher.