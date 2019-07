Hasselhoff fährt für österreichische Sportwetten

In dem 30 Sekunden langen Clip, der von der Agentur „Kobza and The Hungry Eyes“ produziert wurde, rast „The Hoff“ in einem schwarzen Ford Mustang (wie in der gefloppten Neuauflage von „Knight Rider“, im Original saß Hasselhoff als Michael Knight am Steuer eines Pontiac Trans Am) durch eine virtuelle Welt des Sports. Bei seiner rasanten Fahrt stellen sich ihm Fußballer und Eishockey-Cracks in den Weg.