SPÖ liegt in Oberösterreich nur noch auf Platz 4!

Grünen haben aufgeholt

Auf Platz 3 folgen – und das ist die große Überraschung – die Grünen. Sie konnten kräftig zulegen, derzeit würden sie 15% bis 17% der Befragten wählen. Ob das an der Zugkraft von Dauerbrenner Rudi Anschober liegt (der ja sogar kurzzeitig als Top-Kandidat in Wien im Gespräch war) oder an der Strahlkraft von Landessprecher Stefan Kaineder, ist unklar. Vielleicht liegt’s ja an beidem