Angeblich 99,98% Wahlbeteiligung in Nordkorea

Läppische 0,02 Prozent haben gefehlt und bei Kommunalwahlen in Nordkorea wäre eine Wahlbeteiligung von 100 Prozent perfekt gewesen. So musste man sich in der vom Rest der Welt abgeschotteten Volksrepublik, in der Wahlen reine Formsache - der Begriff Farce würde wohl besser passen - sind, bei dem Votum auf Provinz-, Stadt- und Bezirksebene mit „nur“ 99,98 Prozent Beteiligung zufriedengeben. Zur Urne geschritten ist selbstverständlich auch Machthaber Kim Jong Un.