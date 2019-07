Kleinflugzeug kracht in Baumarkt - drei Tote!

Zweites schweres Unglück mit einem Kleinflugzeug binnen 48 Stunden: Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges in Tirol, bei dem am Donnerstag drei Deutsche ums Leben kamen, sind am Samstag drei Menschen mit einem Kleinflugzeug in Deutschland tödlich verunglückt. Der Flieger vom Typ „Jodel 1050“ krachte mitten in der Haupteinkaufszeit in der Nähe von Karlsruhe gegen die Fassade eines Baumarktes. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt, Kunden und Mitarbeiter dürften nicht zu Schaden gekommen sein.