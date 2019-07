„Bodyguard“ kommt nach Linz

Vorverkauf läuft

Die „Krone“ präsentiert das Musical-Highlight, das von 15. Juli bis 9. August 2020 zu erleben sein wird. Der Vorverkauf läuft bereits, also am besten schon jetzt die besten Tickets sichern, um nächsten Sommer einige der schönsten Balladen aller Zeiten live zu hören - „I Will Always Love You“, „How Will I Know“ oder „One Moment In Time“ stehen genauso auf der Setlist wie „I Wanna Dance With Somebody“. Allesamt Nr. 1-Hits, die unsterblich geworden sind.