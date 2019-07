Rekord an neuen Betrieben

„Das Ergebnis bestätigt, dass Niederösterreich auch international ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist“, so Landesrätin Petra Bohuslav. Sie verweist auf eine Studie unter Unternehmern, die mit Infrastruktur und Co. sehr zufrieden sind. Und: Aktuell sind rund 350 weitere Ansiedelungen und Erweiterungen in Planung. Doch zurück zum bereits Geschehenen: Das „Highlight“ für Helmut Miernicki von der Ecoplus war heuer die Niederlassung der Raiffeisen Ware AG in Korneuburg, die alleine 500 Jobs ins Land gebracht hat. „Stolz sind wir auch auf den Glasfaser-Pionier NBG Fiber, der in Gmünd 50 Millionen Euro in ein neues Werk steckt“, erklärt Miernicki.