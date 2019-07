Bon Jovi und Starnacht: Tipps für die Anreise

Heute, Mittwoch, rockt er noch das Ernst-Happel-Stadion in Wien. Am Freitag steht Jon Bon Jovi mit seiner Band schon im Klagenfurter Wörthersee Stadion! Für Autofahrer könnte es am Freitag in der Ostbucht eng werden. Während im Stadion das Bon Jovi-Konzert über die Bühne geht, steigt in der Ostbucht die Generalprobe zur Starnacht. In erster Linie wird daher eine Anreise mit den Öffis empfohlen. Die Konzertkarten gelten daher als kostenlose Fahrscheine für Stadtwerkebusse.