200 Bücher laden Badegäste zum Schmökern ein

Ungelesene Bücher sind für die Leiterin der Halleiner Stadtbücherei, Michaela Hasenauer, kein schöner Anblick. Sie rief daher - in Abstimmung mit dem Halleiner Wirtschaftshof und Herbert Wahrstätter vom Schlossbad Wiespach - eine neue Aktion ins Leben: „Bücher gehen baden“. Hasenauer erklärt: „Wir kaufen laufend neue und aktuelle Bücher für unsere Leserinnen und Leser. Dafür müssen wir leider ältere Exemplare, die nicht mehr so häufig entliehen werden oder beschädigt sind, aussortieren. Diese wandern ins Magazin und warten auf den nächsten Bücherflohmarkt. Das ist doch schade, wenn die Bücher ungelesen herumliegen.“ Die Freibad-Besucher können jetzt in der Schwimmpause kostenlos im Regal nach Büchern stöbern, ausleihen und lesen, sie mit nach Hause nehmen, fertiglesen, behalten oder an einem anderen Tag wieder zurückstellen.