Kurz legt in Kanzlerfrage wieder deutlich zu

Nach einem kleinen Absturz im Vormonat hat der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Kanzlerfrage wieder deutlich zugelegt: 37 Prozent würden ihn direkt zum Kanzler wählen, im Juni waren es 33 Prozent gewesen. Das beste Ergebnis schaffte der ÖVP-Chef im April, damals allerdings noch als Kanzler: 42 Prozent wollten ihn da als Regierungsschef sehen. Was die Parteien angeht, so liegt die ÖVP stabil an der Spitze - und trotz der Ibiza-Affäre und all ihren Folgen die FPÖ vor der SPÖ.