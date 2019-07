Verletzte nach Pfefferspray-Attacke in Linienbus

Gegen 10.20 Uhr versprühte ein unbekannter Fahrgast in einem Linienbus (Ersatzlinie für Straßenbahnen) in der Annenstraße offenbar plötzlich Pfefferspray. Dadurch erlitten die in der Nähe befindlichen Fahrgäste Reizungen der Atemwege und flüchteten in den vorderen Teil des Busses.