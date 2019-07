Deutsche wundern sich über „knallharten“ Rose

„Rose lässt 14 Tage am Stück trainieren“, titelt „bild.de“ am Mittwoch in fetten Lettern. Fast jedes Training unter Marco Rose würde deutlich länger als 120 Minuten dauern, heißt es weiter. Freie Tage? Seltenheit! Der ehemalige Bullen-Coach und jetzige Gladbach-Trainer erklärt: „Ich mag es, hart zu arbeiten. Wir ziehen die 14 Tage jetzt durch, darum war es für die Jungs wichtig, am Sonntag mal Kopf und Körper herunterzufahren…“