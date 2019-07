Weitere Stadt hat den Klimanotstand ausgerufen

Bürgermeister wehrte sich

So wehrte sich Hartbergs Bürgermeister Marcus Martschitsch (ÖVP) bei der Gemeinderatssitzung am Montag vehement dagegen, dass in seiner Stadt der „Klimanotstand“ ausgerufen wird - wurde aber von den anderen Parteien und drei „wilden“ ÖVP-Mandataren überstimmt. Die wollten damit nur ein Zeichen setzen - so wie viele andere Städte und Gemeinden auch.