Steirische Krisenhelfer üben auch im Ausland

Was passiert, wenn es passiert? Vergangene Woche war die Spitze des steirischen Katastrophenschutzes um Helmut Kreuzwirth und Günter Hohenberger bei einem internationalen EU-Projekt zu Gast. Das Szenario (ein Erdbeben) war ein realistisches - denn in Leoben bebte erst am Montag spürbar (Stärke 2,5) die Erde.