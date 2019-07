Bernard Neumayer auf den Spuren des Tigers

Also jettete Neumayer vergangene Woche kurzfristig in die USA, wo Adams im Bundesstaat New Jersey im Fiddler‘s Elbow Country Club sein Trainingszentrum hat. „Wahnsinn welche Möglichkeiten er dort hat“, schwärmt Neumayer. „Mike hat in seiner Karriere schon 35.000 Golfschwünge analysiert, geht komplett individuell auf jeden Spieler ein.“ Im Falle von Neumayer mit schnellem Erfolg. „Meine Schlägerkopfgeschwindigkeit hat sich in den Tagen von 178 auf annähernd 200 km/h gesteigert.“