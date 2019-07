Hier brennt riesige Halle mit Rindenmulch nieder

Flammenmeer in der Nacht auf Montag in Niederösterreich in einem Betrieb zur Herstellung von Rindenmulch: Die 2000 Quadratmeter große Produktionshalle und ein Palettenlager im Gewerbegebiet von Neumarkt an der Ybbs brannten lichterloh. Knapp 200 Mitglieder von 14 Freiwilligen Feuerwehren rückten aus.