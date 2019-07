Der Klimawandel bringt die Städte ins Schwitzen

Die zunehmende Verbauung ist überhaupt ein großes Thema in Graz. Es gibt seit Jahren einen starken Zuzug. Und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Um zu verhindern, dass die Murmetropole zur Betonwüste wird, will die Stadt einen maximalen Versiegelungsgrad für alle Bauplätze festlegen. Dazu muss jedoch zuerst das Land das Raumordnungsgesetz ändern. Für gewisse Zonen gibt es das jetzt schon: im gesamten innerstädtischen Bereich und in großen Stadtentwicklungsgebieten wie den Reininghausgründen und der Smartcity beim Bahnhof.