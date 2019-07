Hochsommer macht Pause: Kräftige Gewitter kommen

Erste Gewitter schon in der Nacht auf Sonntag in Westösterreich

Im Vorfeld einer Kaltfront über Deutschland setzen nämlich von Vorarlberg bis in die Südsteiermark bereits in der Nacht auf Sonntag erste, teils heftige Gewitter ein. Der Sonntag hat dann mit 20 bis 28 Grad schon deutlich kühleres Wetter zu bieten, dazu muss man sich im Großteil des Landes auf Schauer und Gewitter einstellen. Diese können von Osttirol bis ins Südburgenland sogar weiter recht heftig ausfallen.