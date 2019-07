Streit um Posten-Schacher

Ausgeschrieben wird erst jetzt, nachdem die Stadtpolitik bei der Sitzung am Donnerstagabend heftig debattierte. Ein „persönlicher Sekretär“ sei absolut untypisch für Gemeinden, meint die ÖVP-Fraktion und will die Gemeindeaufsicht einschalten. Bürgermeister Stangassinger rechtfertigt das so: „Ich habe immer gesagt, dass ich eine Strukturreform angehen will. Zig Projekte hängen am Amt in der Warteschleife.“ Im Zuge dessen hat der neue Stadtchef auch die Jobprofile in der Amtsdirektion neu definiert. Hinter vorgehaltener Hand ist von Entmachtung des Amtsleiter, der Jahre lang an der Seite von VP-Stadtchefs war, die Rede.