Diese Make-up-Looks gelingen im Handumdrehen

Ein makelloser Teint ist die Grundlage für diesen dramatischen Look. Anschließend mit schwarzem, wasserfestem Kajal die Wimpernkränze des oberen und unteren Lids betonen und mit einem Pinsel weich verblenden. Mit unkelgrauem Lidschatten die Linie am oberen Lid nachziehen und mit einem Lidschatten in einem metallisch schimmernden Blauton den Lidstrich nachziehen. Schwarze Mascara und ein Nudeton auf den Lippen rundet den Look ab.